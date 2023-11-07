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Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve kaleci Manuel Neuer, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena’da basın toplantısı düzenliyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: Gazzelilerin hayatta kalabilmeleri için sağlık hizmetlerine güvenli erişime ihtiyaç var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de insanların su, yakıt ve yiyeceğin yanı sıra sağlık hizmetlerine güvenli erişime ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
DSÖ: Gazzelilerin hayatta kalabilmeleri için sağlık hizmetlerine güvenli erişime ihtiyaç var

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmaların bir ayı geride bıraktığını hatırlatan Lindmeier, DSÖ'nün acıların dinmesi için çatışmalara acil insani ara verilmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Lindmeier, "Gazze'de binlerce insan ölüyor, hayatta kalanlar ise travma, hastalık, yiyecek ve su eksikliğinden dolayı acı çekiyor. Gazzelilerin hayatta kalabilmeleri için su, yakıt ve yiyeceğin yanı sıra sağlık hizmetlerine güvenli erişime ihtiyaç var." dedi.

Gazze'de toplamda 160 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini belirten Lindmeier, bunlardan 16'sının görev sırasında öldürüldüğünü kaydetti.

Lindmeier, sağlık merkezlerine yönelik Gazze'de 102, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 121 saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, el-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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