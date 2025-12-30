Dolar
Dünya

DSÖ, dünya genelinde 4,4 milyardan fazla kişinin kentsel alanlarda yaşadığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 4,4 milyardan fazla kişinin kentsel alanlarda yaşadığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
DSÖ, dünya genelinde 4,4 milyardan fazla kişinin kentsel alanlarda yaşadığını bildirdi

Cenevre

DSÖ, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"(Dünya genelinde) 4,4 milyardan fazla kişi kentsel alanlarda yaşıyor." denilen paylaşımda, söz konusu oranın dünya nüfusuna kıyasla 2050 yılına kadar yaklaşık yüzde 70’e yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Paylaşımda, şehirlerin hava kirliliği, güvensiz ulaşım, kötü konut koşulları ve iklim kaynaklı tehlikeler dahil olmak üzere sağlık risklerinin en yoğun olduğu alanlar arasında yer aldığına da vurgu yapıldı.

