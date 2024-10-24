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Dünya

DSÖ: Afrika'da bu yıl 7 ülkede 134 çocuk felci vakası kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da bu yıl 7 ülkede 134 çocuk felci (polio) vakasının kaydedildiğini duyurdu.

Adam Abu-bashal  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
DSÖ: Afrika'da bu yıl 7 ülkede 134 çocuk felci vakası kaydedildi

Abuja

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Dünya Çocuk Felci Günü" vesilesiyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tip-2 çocuk felci varyantının Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Mali, Nijer ve Nijerya'da tespit edildiğini belirtti.

Moeti, bu yıl, 5 Eylül itibarıyla bu ülkelerde 134 tip-2 çocuk felci vakasının kaydedildiğini bildirdi.

Güney Afrika bölgesinde çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında önemli ilerleme sağlandığının altını çizen Moeti, 2022'den bu yana Güney Afrika'da hiçbir çocuk felci vakasının rapor edilmediğini, Malawi, Mozambik, Tanzanya ve Zambiya'da ise virüsün sona ermesini umduklarını ifade etti.

Moeti, Çad Gölü Havzası ve Sahel'deki ülkeler arasında "yeni ve acil zorluğun" üstesinden gelmek için sağlanan birlikten övgüyle bahsederek, ülkeleri kıtada çocuk felcini sona erdirmek için aşı kampanyasını hızlandırmaya çağırdı.

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