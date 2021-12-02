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Dünya

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, bir Ukraynalı asker yaşamını yitirdi.

Talha Yavuz   | 02.12.2021
Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Kiev

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün ayrılıkçıların 4 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Şumı, Marinka, Avdıviyka ve Novotroystke bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada bugün itibariyle bir ateşkes ihlalinin gerçekleşmediği aktarıldı.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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