Dolar
38.12
Euro
43.58
Altın
3,294.57
ETH/USDT
1,573.10
BTC/USDT
83,622.00
BIST 100
9,393.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader: Ülke olarak derin yas içindeyiz

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, bir eğlence mekanının çökmesi sonucu meydana gelen can kayıplarının ardından ülkenin "derin bir yas" içinde olduğunu söyledi.

Sinan Doğan  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader: Ülke olarak derin yas içindeyiz

Bogota

Haftalık basın toplantısında konuşan Abinader, hayatını kaybedenlerin sayısının 231'e, yaralıların ise 200'e yaklaştığını belirterek, "Ülke olarak derin yas içindeyiz." ifadesini kullandı.

Abinader, kurtarma ekipleri, sağlık personeli ve güvenlik güçlerinin ilk andan itibaren "yorulmadan" görev yaptığını ifade ederek, gösterdikleri özveri nedeniyle hepsinin ödüllendirileceğini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Olayda hayatını kaybedenler arasında kendi yakınlarının da bulunduğunu dile getiren Abinader, "Sevdiklerimizi, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı ve çok sayıda değerli insanımızı kaybettik. Ülke olarak derin bir yas tutuyoruz. Dominik devleti, saygı, dayanışma ve şefkatle yanınızdadır ve yanınızda olmaya devam edecek." dedi.

Abinader, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara hem ekonomik hem de psikolojik destek sağlanacağını belirterek, "Kimseyi yalnız bırakmayacağız. Hükümet onların yanında olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Abinader, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve denetimlerin sıkılaştırılması amacıyla yeni bir yasa üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Olay

"Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı, 8 Nisan'da 500'ü aşkın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü.

Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de bulunduğu belirtilmişti.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader, felaketin ardından önce 3 günlük yas ilan etmiş ve daha sonra bu rakamı 7'ye çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Gül adliyede
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 89 zanlı yakalandı
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine yeniden Prof. Dr. Topaloğlu atandı

Benzer haberler

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader: Ülke olarak derin yas içindeyiz

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader: Ülke olarak derin yas içindeyiz

Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 226'ya çıktı

Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'nde çatısı çöken binada hayatını kaybedenler için taziye

Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 98'e çıktı

Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 98'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet