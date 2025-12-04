Doha Forum 2025, "Adalet Harekete Geçiyor: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla düzenlenecek
Doha Forum 2025, "Adalet Harekete Geçiyor: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek.
Ankara
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2025, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ev sahipliğinde yapılacak.
"Adalet Harekete Geçiyor: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla bu yıl 23'üncü kez düzenlenecek forumda, dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcı, konuşmacı ve panelist yer alacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Doha Forum İcra Direktörü Mubarak Ajlan Al-Kuwari, "Birbiriyle örtüşen krizlerle karşı karşıya olan dünyada, adil, hesap verebilir ve kolektif yönetime duyulan ihtiyaç her zamankinden daha acil hale gelmiştir." dedi.
Al-Kuwari, "Farklı sesleri bir araya getiren Doha Forum, diplomasi, kalkınma ve insani yardım çalışmalarının nasıl kesişerek ölçülebilir ve kapsayıcı ilerleme sağlayabileceğini tartışmak için önde gelen bir platform olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Forum, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üs Yöneticisi (CEO) Bill Gates gibi isimleri bir araya getirecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da foruma katılan isimler arasında yer alacak.
Forum kapsamında "Gazze Hesaplaşması: Küresel Sorumlulukların ve Barışa Giden Yolların Yeniden Değerlendirilmesi", "Stratejik İzolasyon Çağında Körfez-Avrupa Birliği (AB) İlişkileri", "İki Uçlu Kılıç Olarak Yapay Zeka: Askeri Alanda Sorumlu Kullanım Stratejileri" ve "ABD-Çin İlişkileri: Değişen Küresel Düzenin Riskleri ve Fırsatları" başlıklı oturumlar düzenlenecek.
Bu yılki forumda, 150'den fazla ülkeden 6 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.
Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi sunmasına ortam sunmayı amaçlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.