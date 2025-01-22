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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen İsrail yerleşimine "Trump1" adı verilecek

Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilen "Maale Adumim" yerleşimini Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için başlatılan projeyle Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantının kesilmesi amaçlanıyor.

Faruk Hanedar  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen İsrail yerleşimine "Trump1" adı verilecek

Kudüs

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin topraklarından gasbeden İsrailler tarafından inşa edilen "Maale Adumim" yerleşimiyle Batı Kudüs arasındaki "E1" alanının adının, "Trump1" (T1) olarak değiştirileceği açıklandı.

Israel Hayom gazetesine konuşan Filistin topraklarından gasbedilen Maale Adumim Belediye Başkanı Guy Yifrach, "E1" bölgesine, ABD Başkanı Donald Trump'ın adının verileceğini belirtti.

Bölge üzerinde inşaatın başlamasının ardından, buranın ABD Başkanı Trump'a atfen "T1" olarak adlandırılacağını, belediyenin "göreve başlayan ABD Başkanı Trump'ın onuruna" bu kararı aldığını belirten Yifrach, Trump'ın 4 yıllık görev süresi içerisinde, buraya bir İsrail mahallesi inşa etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Yifrach, "E1" bölgesinin İsrail için stratejik öneme sahip olduğunu ve Maale Adumim ile Kudüs arasındaki bağlantıyı sağlayacağını ileri sürdü.

İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarından gasbedilen bölgelere, yerleşim inşaatlarını hızlandırması gerektiğini savunan Yifrach, "umutlarını ABD Başkanı Trump'a bağladıklarını" dile getirdi.

⁠Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantının kesilmesi amaçlanıyor

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yerleşim birimi ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

E1 projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.

Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş, ancak İsrail kararı reddetmişti.

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