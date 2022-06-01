Doğu Afrika'da 25 milyon kişi gıda kriziyle karşı kaşıya
Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Afrika'da 25 milyon kişinin gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Istanbul
Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Sözcüsü Mediha Raza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın birçok ülkede gıda sorununu körüklediğini belirtti.
Raza, "Etiyopya, Somali ve Kenya'da 25 milyon kişi, kuraklığa bağlı şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabilir." ifadesini kullandı.
Bölgenin 5 sezondur yağmur almadığına dikkati çeken Raza, insanların temiz su bulamamaları nedeniyle evlerini terk ettiğini kaydetti.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, kuraklıktan mayıs ayında 6,1 milyon insan etkilendi, 771 bin 400 kişi evini terk etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.