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Dünya

Doğu Afrika'da 25 milyon kişi gıda kriziyle karşı kaşıya

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Afrika'da 25 milyon kişinin gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Gökhan Kavak   | 01.06.2022
Doğu Afrika'da 25 milyon kişi gıda kriziyle karşı kaşıya

Istanbul

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Sözcüsü Mediha Raza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın birçok ülkede gıda sorununu körüklediğini belirtti.

Raza, "Etiyopya, Somali ve Kenya'da 25 milyon kişi, kuraklığa bağlı şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabilir." ifadesini kullandı.

Bölgenin 5 sezondur yağmur almadığına dikkati çeken Raza, insanların temiz su bulamamaları nedeniyle evlerini terk ettiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, kuraklıktan mayıs ayında 6,1 milyon insan etkilendi, 771 bin 400 kişi evini terk etti.

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