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Dünya

Doğu Afrika ülkeleri çekirge istilasıyla mücadele için 38 milyon dolara ihtiyaç duyuyor

Çekirge sürülerinin istilasına karşı hükümetlerin gerekli önlemleri aldığına dikkat çekilirken, tehlikenin henüz geçmediği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 20.01.2021
Doğu Afrika ülkeleri çekirge istilasıyla mücadele için 38 milyon dolara ihtiyaç duyuyor

İstanbul

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA), Doğu Afrika ülkelerini istila eden çekirgelerle mücadele için 38 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

FAO Acil Durumlar ve Dayanıklılık Bölümü Direktörü Dominique Burgeon, çekirge sürülerine karşı Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda gibi ülkelerde alınan önlemlere rağmen tehlikenin devam ettiği uyarısında bulundu.

Burgeon, "BM, bölgede çekirge sürüleriyle mücadele etmek için 38 milyon dolara ihtiyaç duyuyor." dedi.

Çekirge sürülerinin istilasına karşı hükümetlerin gerekli önlemleri aldığına dikkati çeken Burgeon, "Tehlike henüz geçmiş değil." ifadelerini kullandı.

BM, Doğu Afrika ülkelerini yeni çekirge istilalarına karşı uyardı

FOA, yeni olgunlaşmamış sürülerin Etiyopya, Kenya ve Somali'nin farklı bölgelerinde yayılmaya başladığını ve bu ay Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda'ya ulaşabileceği uyarısı yaptı.

Gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl, bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.



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