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Dünya

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de hac ve umre koordinasyon görevlileriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine'de hac ve umre koordinasyon ekip başkanları ve din görevlileriyle görüştü.

Fırat Taşdemir  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de hac ve umre koordinasyon görevlileriyle bir araya geldi

Ankara

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı hac ve umre organizasyonu ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'dan bulunan Erbaş, Medine'de Diyanet İşleri Başkanlığı hac ve umre koordinasyon ekip başkanları ve din görevlileriyle bir araya geldi.

İbadetlerin Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapıldığını hatırlatan Erbaş, "Her yıl Türkiye'den 90 bine yakın kardeşimiz hac için buraya geliyor. Diğer ülkeleri kattığımız zaman her yıl 3 milyon civarında Müslüman, Medine'ye ve Mekke'ye Allah'ın rızasını kazanmaya geliyor." ifadelerini kullandı.

Başkanlık için hac ve umrenin bir irşat vesilesi olduğunu belirten Erbaş, "Allah'ın misafirlerine hizmet etmek, en büyük ibadetlerden birisidir. Hangi makamda olursak olalım, hangi unvanla burada bulunuyor olursak olalım, yaptığımız her iş ve hizmet bizim için bir ibadettir." değerlendirmesinde bulundu.

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