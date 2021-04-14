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Dünya

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Irkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu mücadeleye davet ediyorum

Erbaş, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders'ın paylaşımına ilişkin, "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum." dedi.

Fırat Taşdemir   | 14.04.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Irkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu mücadeleye davet ediyorum

Ankara

Ali Erbaş, Geert Wilders'ın Twitter'daki paylaşımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Erbaş, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak aklı selim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."

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