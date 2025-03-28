DİTİB, ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibine yardımlarını ulaştırdı
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle bu yıl 23 ülkede 63 bin 900 gıda paketi dağıttı, 155 bin 173 kişiye iftar verdi ve 7 bin 20 ihtiyaç sahibine bayramlık hediye etti.
Köln
Genel merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle bu yıl 23 ülkede 63 bin 900 gıda paketi dağıttı, 155 bin 173 kişiye iftar verdi ve 7 bin 20 ihtiyaç sahibine bayramlık hediye etti.
DİTİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, yardımlarda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da deprem bölgelerine öncelik verildiği belirtildi.
DİTİB, ramazan ayı münasebetiyle "Sana ihtiyacın olan kardeşlerin var" temasıyla yürüttüğü yardım kampanyası çerçevesinde, TDV işbirliğiyle 23 ülkede ve 50 gönüllü tarafından 63 bin 900 gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi.
Gıda paketleri içerisinde bulunan pirinç, şeker, sıvı yağ, makarna, fasulye, un ve tuz gibi gıda ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere gönüllüler tarafından toplu yapılan programlarda ve evlerinde teslim edildi.
Yardımlar çerçevesinde ayrıca ramazan ayında 155 bin 173 kişiye iftar verildi ve 7 bin 20 ihtiyaç sahibi de bayramlıklarla sevindirildi.
Bu yıl da deprem bölgesine öncelik verildi
Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve deprem bölgesinde dayanışmayı artırmak amacıyla 5 ildeki 6 noktada iyilik sofraları kuruldu.
Günlük 9 bin 500 kişi bu iyilik sofralarında iftar açarken, ramazan boyunca yaklaşık 140 bin kişiye sıcak yemek ikram edildi.
Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gönüllüler tarafından 1300 gıda paketi, 20 bin 50 alışveriş kartı ile 900 bayramlık hediye dağıtıldı.
Yardımlar dünyanın çeşitli bölgelerine ulaştırıldı
DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla bu yıl da yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, geçen sene olduğu gibi bu sene de deprem bölgesine öncelik verdiklerini söyledi.
Kuzey, "Almanya'daki kardeşlerimizin hayır ve hasenatlarını, titiz bir şekilde başta deprem bölgesi olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine ulaştırdık. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören, açlık çeken, savaşların pençesinde zor şartlarda yaşayan mazlum kardeşlerimizi de asla unutmadık. Onların acılarını yüreğimizde hissettik, dualarımızla onlara destek olduk." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.