Dışişleri Bakanlığı: 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejim hesabını vermeli

Euro
7.29
Dolar
6.66
BIST 100
94,844.16
Altın
1,679.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dışişleri Bakanlığından Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Suriye raporu değerlendirmesi

Dışişleri Bakanlığı, "Çoluk çocuk demeden 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejimin hesap vermesi gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Tevfik Durul   | 09.04.2020
Dışişleri Bakanlığından Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Suriye raporu değerlendirmesi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ), Suriye'nin Latamne beldesine Mart 2017'de yapılan kimyasal saldırının Beşşar Esed rejimince düzenlendiğini ortaya koyan raporuna ilişkin, "Çoluk çocuk demeden 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejimin hesap vermesi gerektiğini" bildirdi.

Bakanlık, KSYÖ'nün Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine düzenlenen kimyasal saldırının rejim güçlerince düzenlendiğini belirten söz konusu rapora ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 24, 25 ve 30 Mart 2017 tarihlerinde Latamne beldesinde vuku bulan üç kimyasal silah saldırısının da, Suriye rejimi hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiğine dikkat çekilerek "KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi’nin ilk raporunu, Suriye’deki kimyasal silah saldırılarının faillerinin hesap vermesinin sağlanması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kimyasal silah kullanımının, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olmasının yanı sıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçu teşkil ettiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bu saldırıların sorumluları cezasız bırakılmamalıdır. Bu rapor rejimin kirli amacına ulaşmak için kendi vatandaşları üzerinde hangi çirkin yolları denediğinin de açık bir kanıtıdır. Çoluk çocuk demeden 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejimin hesap vermesi gerekmektedir.

KSYÖ’yü, Suriye’deki kimyasal silah saldırılarıyla ilgili olarak sorumluluk atfında bulunmakla görevlendiren, 2018 yılında alınan kararı desteklemiş olan Türkiye, Suriye’de tam hesap verebilirliğin sağlanmasını teminen, Birleşmiş Milletler (BM) ve KSYÖ başta olmak üzere, uluslararası camiada atılacak tüm adımların da takipçisi ve destekçisi olmayı sürdürecektir."

Söz konusu raporda, rejim güçlerinin, Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullanıldığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerden dağıtılacak
Sağlık Bakanlığından kapalı ofis ve iş yerleri için Kovid-19 uyarıları
İsveç'teki hastaneden doktorlara 'yaşlı Kovid-19 hastalarını yoğun bakıma almayın' talimatı
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 396'ya yükseldi

Benzer haberler

AB, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Suriye raporundan memnun

AB, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Suriye raporundan memnun

Dışişleri Bakanlığı: 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejim hesabını vermeli

İHH Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19'la ilgili bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

ABD, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde 'birlik kurma' hayalini suya düşürdü

ABD, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde 'birlik kurma' hayalini suya düşürdü
ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek

ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek
BAE Veliaht Prensi Zayed'in ateşkesi bozması için Esed'e para teklif ettiği iddiası

BAE Veliaht Prensi Zayed'in ateşkesi bozması için Esed'e para teklif ettiği iddiası