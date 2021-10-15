Dolar
9.23
Euro
10.71
Altın
1,781.47
ETH/USDT
3,782.70
BTC/USDT
59,298.00
BIST 100
1,411.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Afganistan’da özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan’da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Behlül Çetinkaya   | 15.10.2021
Dışişleri Bakanlığı: Afganistan’da özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bir camide meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili kınama ve taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bir camide bugün cuma namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Afganistan’da son dönemde özellikle camileri hedef alan bu insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırıyı 2 intihar bombacısı düzenledi

Kandahar'da Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'nde, cuma namazı esnasında 2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Ülkede geçen hafta da Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de yanlışlıkla 43 bin kişiye Kovid-19 testlerinin negatif olduğu söylendi
İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı
ABD'de Moderna aşısının üçüncü dozunun onaylanması tavsiye edildi
Türkiye'de 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Kovid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri 10 yıl içinde ilk defa arttı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Afganistan’da özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Afganistan’da özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda en 30 kişi hayatını kaybetti

Taliban'ın kalesi Kandahar'daki Şiiler İran'ın etkisine kapalı