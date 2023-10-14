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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan: Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını kınıyoruz

Muhammet Tarhan  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan: Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını kınıyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "(Filistin'deki) Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz." dedi.

Fidan, "İsrail’i uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Gazze'ye yolladığı yardımların gelmeye devam edeceğini belirten Fidan: "(Gazze'den tahliyeler) İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunun 30’unun tahliyesini başardık." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail'in barışı sadece Arap ülkeleriyle değil esas itibariyle Filistinlilerle olmalı." dedi.

Şukri: Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Şukri, "(İsrail-Filistin arasında) Çatışmanın askeri operasyonlara doğru kayması, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıktı." dedi.

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