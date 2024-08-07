Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Keçeli, görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilimin ele alındığını belirterek şunları kaydetti:
"Sayın Bakanımız, İsrail'in ateşkese karşı çıkan taraf olduğunu hatırlatarak, çatışmaların bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekti. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini kaydetti."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.