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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.

Can Efesoy  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Keçeli, görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilimin ele alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız, İsrail'in ateşkese karşı çıkan taraf olduğunu hatırlatarak, çatışmaların bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekti. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini kaydetti."

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