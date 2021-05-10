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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek için Suudi Arabistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel ilişkileri görüşmek için Suudi Arabistan'a geldi.

Şerife Çetin   | 10.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek için Suudi Arabistan'da

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a ulaştığını Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ele almak ve başta Mescid-i Aksa’daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgemizi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan’dayız." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin iki gün süreceği, Çavuşoğlu'nun Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud'la da görüşeceği belirtilmişti.

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