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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ikili temaslarda bulundu

Barış Seçkin   | 29.06.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ikili temaslarda bulundu Fotoğraf: Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı

Matera

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın ev sahipliğindeki G20 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında, aralarında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola’nın olduğu çok sayıda mevkidaşıyla ikili temasta bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın tarihi Matera kentinde ev sahipliği yaptığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile bir araya geldiğini ve Türkiye-İngiltere ilişkileri, Suriye ve Libya dahil olmak üzere bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, başka bir paylaşımında da Arjantin Dışişleri Bakanı Sola ile görüştüğünü, mevkidaşıyla siyasi ve ekonomik ilişkileri ele aldıklarını bildirdi.

Bu arada, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudo, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile de ayaküstü ikili görüşmeler yaptı.

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