Euro
10.35
Dolar
8.48
BIST 100
1,456.57
Altın
1,890.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlar için geliştirilen Dijital Kovid Sertifikası'nın (CovPass) 14 Haziran Pazartesi'den itibaren kullanılabileceği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 10.06.2021
Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek

Berlin

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de Dijital Kovid Sertifikası'nın tanıtımında yaptığı açıklamada, aşı merkezleri, eczacılar ve doktorların çift doz aşı olanlarla ilgili bilgileri dijital olarak sertifikalandırılacağını ifade etti.

Dijital Kovid Sertifikası'na sahip olanların akıllı telefonlarına yükledikleri CovPass uygulamasıyla aşı olduklarını kanıtlayabileceklerini vurgulayan Spahn, sertifikada ilgili kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, hangi firmanın aşısını olduğunun yanı sıra Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadığı bilgisinin de yer alacağını kaydetti.

Şu ana kadar aşı olanlar ise doktorlara ve eczacılara başvurarak, aşı karnesindeki verilerinin doğru olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra aşı kanıtı olarak kullanılan ve uygulamalarda saklanabilen bir QR kodu alacak ve bu kod uygulamaya kaydedilecek.

Dijital Kovid Sertifikası'na şu an için sadece Avrupa İlaç Ajansının onay verdiği aşılar kaydedilebilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson-Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek
Dünya genelinde 2 milyar 260 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 32 milyon dozu geçti
Avrupa Parlamentosu'ndan Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı
AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yarıdan fazlası aşılandı

Benzer haberler

Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek

Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek

Omzunda 'baba yadigarı' sincapla İstanbul'u geziyor

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı

İngiltere'de Kovid-19 vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı

İngiltere'de Kovid-19 vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı
Volkswagen'in eski CEO’ları şirkete toplam 288 milyon avro tazminat ödeyecek

Volkswagen'in eski CEO’ları şirkete toplam 288 milyon avro tazminat ödeyecek
Almanya'da EURO 2020 için karantina uygulamasında istisnalar getirilecek

Almanya'da EURO 2020 için karantina uygulamasında istisnalar getirilecek