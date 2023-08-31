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Dünya

Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG ile Araplar arasındaki çatışmalar büyüyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar, bölgedeki diğer Arap aşiretlerin katılımıyla büyüyor.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG ile Araplar arasındaki çatışmalar büyüyor

Deyrizor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG ile güdümündeki sözde Deyrizor Askeri Meclis grubu arasında uzun süredir yaşanan gerilimin ardından teröristlerin, sözde grup komutanı Ahmed el-Habil'i alıkoyması üzerine, 27 Ağustos'ta terör örgütüyle Araplar arasında çatışmalar patlak verdi.

Terör örgütüne karşı çatışmaların başını çeken, bölgenin en büyük aşiretlerinden olan el-Akidat'a, Beggara, Buşaban, Tay, Bukeyyir ve el-Cubur aşiretleri de destek verdi.

Aşiretlerin varlık gösterdiği Deyrizor'un güneydoğu ve doğu kırsalındaki Suveydan, Curzi, Ebu Hardob, Bahra, Şife, Şennan, Havayic, Ziban, Şuheyl, İzbe ile Tayyane köylerinde halk, PKK/YPG'ye karşı harekete geçti.

Arap aşiretleri, söz konusu köylerde PKK/YPG'nin sözde karargahlarını hedef alarak terör örgütü üyelerini bölgeden çıkardı.

Söz konusu köylerde çıkan çatışmalarda örgüt saflarından ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken onlarca terörist yakalandı.

Teröristler onlarca sivili alıkoydu

PKK/YPG'li teröristler ise İzbe köyünden çıkarılırken onlarca sivili alıkoyarak köydeki evleri ve dükkanları yağmaladı.

Akidat aşireti lideri İbrahim el-Hafıl, sosyal medyada paylaşılan ses kaydında, bölgedeki tüm Arap aşiretlerine PKK/YPG'ye karşı mücadele çağrısı yaparken örgütün alıkoyduğu sivillerin serbest bırakmasını istedi.

Hafıl, bölgedeki Arap aşiretlerini temsil edecek ve PKK/YPG güdümünde olmayan bir askeri meclisin kurulmasını ve bu yapının doğrudan muhatabının ABD olmasını talep etti.

Arka planda gerilim yükseliyor

ABD'nin maddi ve askeri desteğiyle YPG/PKK'nın güdümünde faaliyet gösteren sözde askeri meclis, yerine Sanadid Güçlerinin geçirileceği ya da saha hakimiyetini kaptıracağı düşüncesiyle bir süredir diken üzerinde duruyor.

Sözde meclis, bu nedenle Sanadid Güçlerinin, Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere silahlı unsur sevk etmesine karşı çıkıyor.

"Askeri meclisteki" silahlı Araplar ile PKK/YPG'ye bağlı sözde askeri polis arasında 25 Temmuz 2023’te çatışmalar yaşanmıştı.

- Sahneye sürülen Sanadid Güçleri ve Deyrizor "askeri meclisi"

Deyrizor "askeri meclisi", Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğu tarafındaki Akidat, Buseraya ile Bekkara aşiretlerindeki Araplardan oluşuyor.

Sanadid Güçlerini ise Haseki ilindeki Şümmar aşiretinden Araplar oluşturuyor.

Deyrizor Askeri Meclisinin yaklaşık 4 bin, Sanadid Güçlerinin ise 2-3 bin civarında silahlı unsurunun olduğu belirtiliyor.

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