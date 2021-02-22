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Dünya

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalyan büyükelçi hayatını kaybetti

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü açıkladı.

Barış Seçkin   | 22.02.2021
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalyan büyükelçi hayatını kaybetti

Roma

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin ölümünü derin bir üzüntüyle doğrulamaktayız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırının, Büyükelçi Attanasio ve İtalyan jandarmasından bir askerin, BM'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde istikrar sağlama misyonu olan MONUSCO konvoyunda bir arabada seyahat ederken yaşandığı belirtildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de BM konvoyuna yönelik saldırıda, konvoydakilerin kaçırılmaya çalışıldığı bilgisi yer aldı.

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