Euro
9.62
Dolar
8.02
BIST 100
1,407.76
Altın
1,765.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Demokrat Senatör Sanders: Trump, sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı

ABD'li Demokrat Senatör Bernie Sanders, Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararını memnuniyetle karşılarken, "Donald Trump'ın ve yönetiminin hayranı değilim ama kendisi sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı." dedi.

Hakan Çopur   | 15.04.2021
Demokrat Senatör Sanders: Trump, sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı

Washington DC

CNN'de yayınlanan bir programda konuşan Demokrat Vermont Senatörü Sanders, yeni yönetimin Afganistan'dan çekilme kararını değerlendirdi.

Biden yönetiminin dün duyurduğu ABD askerlerini Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar çekme kararından büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Sanders, "Başkan Biden'ın yaptığı şey, Başkan Trump'ın bir araya getirdiği anlaşma koşullarını devralmak oldu. Donald Trump'ın ve yönetiminin hayranı değilim ama kendisi sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı." şeklinde konuştu.

Söz konusu savaşların sonsuza kadar sürmeyeceğini kaydeden Sanders, sahada askerlerin varlığı yerine diplomasi, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki çabaların çok daha önemli olduğunu ifade etti.

Sanders ayrıca ABD'nin Afganistan'ı ve Afgan güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğini ve bunu yapmak için orada asker bulundurmaya ve çok büyük bütçeler harcamaya gerek olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının, 1 Mayıs'tan başlayarak 11 Eylül tarihine kadar geri çekileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de, Kovid-19 aşısı tamamlanan kişilerin virüse yakalanma oranının 100 binde 8 olduğu belirtildi
İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor
Bakan Koca: Hastanelerde gece yarısına kadar Kovid-19 aşı randevusu veriliyor
Türkiye'de 61 bin 400 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da yoğun bakım servisleri alarm veriyor

Benzer haberler

Demokrat Senatör Sanders: Trump, sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı

Demokrat Senatör Sanders: Trump, sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı

Filistin, ABD ve uluslararası toplumu İsrail'in yerleşim yerleri inşasını durdurması için tutum almaya çağırdı

Biden: Rusya'nın zararlı eylemleri, ulusal güvenliğe, dış politikaya ve ABD ekonomisine tehdit

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek
NATO ve AB, siber saldırılar karşısında ABD ile dayanışma açıklaması yaptı

NATO ve AB, siber saldırılar karşısında ABD ile dayanışma açıklaması yaptı
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek