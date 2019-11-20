Euro
6.32
Dolar
5.71
BIST 100
106,785.10
Altın
1,467.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'DEAŞ'lıların ülkeye gönderilmemesi konusunda Türkiye'yi ikna edemedik'

Hollanda'lı Bakan Grapperhaus terör örgütü DEAŞ'lı iki teröristin ülkeye gönderilmemesi konusunda Türkiye'yi ikna edemediklerini açıkladı.

Abdullah Aşıran   | 20.11.2019
'DEAŞ'lıların ülkeye gönderilmemesi konusunda Türkiye'yi ikna edemedik'

Utrecht

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus terör örgütü DEAŞ'lı iki kadının ülkeye gönderilmemesi konusunda Türkiye'yi ikna edemediklerini söyledi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre, Grapperhaus DEAŞ'lıların Türkiye tarafından Hollanda'ya gönderilmesine ilişkin basına açıklamada bulundu.

DEAŞ’lıların sınır dışı edilmemesine yönelik Türk meslektaşının fikrini değiştirmek için her şeyi denediğini ifade eden Grapperhaus, fakat bir sonuca ulaşamadığını belirtti.

"Türkiye ile gelecekteki iş birliği konusunda iyimseriz"

Türkiye'nin salı akşamı DEAŞ'lı 2 kadını sınır dışı etmesini "büyük hayal kırıklığı" olarak gördüğünü söyleyen Grapperhaus, her şeye rağmen Türkiye ile gelecekteki iş birliği konusunda iyimser olduğunu vurguladı.

Türkiye’de, Hollanda vatandaşlığı elinden alınmış birkaç DEAŞ’lının daha bulunduğunu anlatan Grapperhaus, bu kişilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili henüz bilgisi olmadığının altını çizdi.

Grapperhaus yaptığı yazılı açıklamada da hükümetin Hollanda vatandaşı olmayan DEAŞ’lı kadının sınır dışı edilmesini "istenmeyen bir durum" olduğunu ve tüm çabalara rağmen Türkiye'nin bunu yapmasını "üzücü" olarak gördüklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bakanlığın farklı telefon görüşmeleri yaptığını kaydeden Grapperhaus, vatandaşlığı elinden alınmış kadının "istenmeyen yabancı" ilan edildiğini ve bu nedenle Hollanda’ya geri gelmemesi gerektiğini bildirdiklerini ifade etti.

Grapperhaus söz konusu DEAŞ'lı kadının, yargılandıktan sonra kendi ülkesi olan Fas’a sınır dışı edileceği bilgisini paylaştı.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada da Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen iki DEAŞ'lı kadın teröristin salı akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı

Benzer haberler

'DEAŞ'lıların ülkeye gönderilmemesi konusunda Türkiye'yi ikna edemedik'

'DEAŞ'lıların ülkeye gönderilmemesi konusunda Türkiye'yi ikna edemedik'

'Ortak devriyeler her şeyin mutabakat çerçevesinde yürüdüğünü gösteriyor'

İHA'ların tespit ettiği toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirildi

15 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi

15 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi
Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı kadınlar Hollanda'da gözaltına alındı

Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı kadınlar Hollanda'da gözaltına alındı
Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı

Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı