Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, “Gençlik Forumu” nda konuşuyor. Galatasaray Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan başkanlık seçiminin sonuçları açıklanıyor.
logo
Dünya

Darbeci Halife Hafter’e bağlı milisler, Libya-Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan etti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, ülkenin güneyinde Cezayir ile sınır hattında dolaşma yasağı getirerek burayı kapalı askeri bölge ilan ettiği bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 19.06.2021
Darbeci Halife Hafter’e bağlı milisler, Libya-Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan etti

Trablus

Libya yerel basınında yer alan haberlere göre, askeri kapalı bölge ilanı, Hafter’e bağlı milis güçlerinin kendi ifadelerine göre, "ülkenin güneyindeki tekfirci terörist unsurlara karşı" sözde askeri operasyon başlattıklarını duyurduktan iki gün sonra gerçekleşti.

Hafter milislerini destekleyen "Libya Alhadath" televizyon kanalı da Hafter milislerinin Libya Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan ettiğini, burada dolaşma yasağı getirildiğini belirtti.

Kanal, Cezayir sınırındaki gelişmelere ilişkin çok sayıda 4 çekerli cip ve otomatik silah monteli araçlara ilişkin fotoğraflar da yayımladı. Haberde daha fazla ayrıntı verilmedi.

Öte yandan, Libya'daki özel internet haber sitesi "Ean Libya", Hafter milislerinin güneydeki İseyyin sınır kapısını kontrolleri altına aldığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeye dair henüz Hafter'e bağlı milislerden ve Trablus'tan açıklama yapılmadı.

Cezayir makamları, Libya'daki güvenlik zafiyeti sebebiyle, sınırdan terörist silahlı unsurların sızma tehlikesi nedeniyle Mayıs 2014'ten bu yana iki ülke arasındaki sınır kapısını kapalı tutuyor.

Hafter tarafı, Libya'daki yeni yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladığını duyurmasına rağmen, meşru hükümetten bağımsız bir şekilde çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi'nin Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sıfatı taşımasına rağmen, Halife Hafter kendisini Libya Ordusu Başkomutanı olarak tanımlamayı sürdürüyor.

Siyasi gözlemciler, Hafter'in ülkenin güneyinde ve Bingazi'deki operasyonlarını, Trablus'ta aldığı yenilginin ardından gövde gösterisi ve kendisine taraftar toplama çabası olarak değerlendiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanlığı: 5 milyon doz Sinovac aşısı bugün Türkiye'ye ulaştı
DSÖ: Kovid-19’un Delta varyantının küresel olarak baskın tür olması bekleniyor
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 601 bin 574'e yükseldi

Benzer haberler

Darbeci Halife Hafter’e bağlı milisler, Libya-Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan etti

Darbeci Halife Hafter’e bağlı milisler, Libya-Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan etti

Cezayir'deki seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı Tebbun'a kuracağı hükümet için birçok seçenek sunuyor

Cezayir'de Ulusal Bina Hareketi, Cumhurbaşkanı Tebbun liderliğinde kurulacak hükümeti destekleyecek

Libya Meclis Başkanı Akile Salih: Seçimlerin engellenmesine yönelik girişimleri reddediyoruz

Libya Meclis Başkanı Akile Salih: Seçimlerin engellenmesine yönelik girişimleri reddediyoruz
Cezayir genel seçimlerinde geleneksel partilerin Meclisteki ağırlığı azaldı

Cezayir genel seçimlerinde geleneksel partilerin Meclisteki ağırlığı azaldı
Cezayir'deki seçimlere oy kullanmayan 'sessiz çoğunluk' damgasını vurdu

Cezayir'deki seçimlere oy kullanmayan 'sessiz çoğunluk' damgasını vurdu