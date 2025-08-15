Dolar
Dünya

Danimarka'da trenin raydan çıktığı kazada 1 kişi öldü

Danimarka'nın Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lejla Biogradlija, Eren Beksaç  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Danimarka'da trenin raydan çıktığı kazada 1 kişi öldü Fotoğraf: İrfan Cemiloğlu/AA

Ankara

Ulusal medyada yer alan haberlerde, başkent Kopenhag'dan Sonderborg'a ulaşması beklenen yolcu treninin, Tinglev ve Kliplev kasabaları arasında raydan çıktığı belirtildi.

Polis, yaptığı açıklamada, kazada 1 kişinin öldüğü, en az 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

Danimarka basınında yer alan haberlerde, Almanya'dan ambulans geldiği, ayrıca köpek ve dronlarla arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Kazanın meydana geldiği güzergahta hafta sonunda yapılması planlanan tren seferleri iptal edildi.

Danimarka Ulaştırma Bakanı Thomas Danielsen, düzenlediği basın toplantısında, kazanın tüm detaylarıyla soruşturulacağını belirtti.

Olay yerine ilişkin paylaşılan görüntülerde kazaya bazı araçların da karıştığı görülüyor.

