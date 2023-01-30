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Dünya

Danimarka'da Hristiyan ve Yahudi din adamlarına göre kutsal kitap yakmak ifade özgürlüğü değil

Danimarka'da Hristiyan ve Yahudi din adamları, aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakarak Müslümanları kışkırtmaya çalıştığını, ifade özgürlüğünün kutsal kitap yakarak kullanılamayacağını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan   | 30.01.2023
Danimarka'da Hristiyan ve Yahudi din adamlarına göre kutsal kitap yakmak ifade özgürlüğü değil Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği karşısında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Kopenhag

Danimarka'da 2008-2022 yıllarında Roskilde Katedrali Başpiskoposluğu görevini yürüten Peter Fischer Möller ve Danimarka Baş Hahamı Jair Melchior, Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili görüşlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Kur'an-ı Kerim, İncil ve Tevrat gibi kutsal kitapları yakan kişileri "ahmak" olarak tanımlayan Möller, Paludan'ın halk desteği görmediğini söyledi.

Möller, Paludan'ın parlamentoya milletvekili olarak girmek istediğini ancak böyle bir ihtimalin çok uzak olduğunu belirterek, "Paludan, sadece insanları kışkırtmak isteyen birisi. Müslüman kardeşlerimizi gerçekten kışkırtmanın tek yolunun Kur'an-ı Kerim yakmak olduğunu biliyor. Paludan, hak etmemesine rağmen çok fazla gündem oldu. Bence görmezden gelinmeli." diye konuştu.

Paludan'ın her şeyi kendi perspektifinden yorumlayan "cahil" ve "kaçık biri" olduğunu dile getiren Möller, bu provokasyona alet olmanın onun emellerine hizmet edeceğini söyledi.

Möller, Danimarka'da ifade özgürlüğü kapsamında kanunlar çerçevesinde herkesin istediğini yapabildiğini belirterek, "Danimarka hükümeti de benim gibi, onun (Paludan) bir 'ahmak' olduğunu biliyor. Kimsenin ona saygısı yok. Dikkat çekmeye çalışıyor ama dinlemeye değmez." dedi.

İfade özgürlüğünün anlamlı bir şekilde kullanılması gerektiğine işaret eden Möller, "Kutsal bir kitabı yakarak ifade özgürlüğünü kullanmak, aptalca bir yöntemdir." diye konuştu.

Paludan'ın tutuklanması veya cezaevine atılmasının ona prim yaptıracağını, kendisinin de bunu istediğini kaydeden Möller, "Danimarka'da yaşayan Müslümanlara sorarsanız 'Onu dikkate almayın.' derler. Bu, ona sırtınızı dönmenin başka bir yolu." ifadelerini kullandı.

"Müslümanlara provokasyona gelmedikleri için büyük saygı duyuyorum"

Danimarka Baş Hahamı Melchior ise Paludan'ın bu şekilde gündeme gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Danimarka'daki Müslümanlar çok zeki bir şekilde provokasyona gelmedi, onu ciddiye almadı." diye konuştu.

Melchior, "Paludan gibi kaçık ve aşırılık yanlısı bir kişiye ilgi gösterilmemeli. Danimarka'daki Müslümanlara Paludan'ın provokasyonuna gelmedikleri için çok büyük saygı duyuyorum." dedi.

Paludan, İsveç'te de Kur'an-ı Kerim yakmıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.

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