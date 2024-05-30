Dolar
32.21
Euro
34.90
Altın
2,343.18
ETH/USDT
3,742.40
BTC/USDT
68,395.00
BIST 100
10,481.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Danimarka, Ukrayna'nın Rusya topraklarında F-16 kullanmasını destekliyor

Danimarka, Ukrayna'ya tedarik edeceği F-16 savaş uçaklarının Rusya topraklarında kullanılmasının "savaş hukuku dahilinde" olacağını bildirdi.

Dilara Karataş  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Danimarka, Ukrayna'nın Rusya topraklarında F-16 kullanmasını destekliyor

Ankara

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Brüksel'de gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Rasmussen, Ukrayna'ya F-16 sağlanması kapsamında bu uçakların kullanımı için pilot ve personelin eğitilmesine de yardımcı olacaklarını ifade etti.

Ukrayna'nın Rusya topraklarında F-16 kullanması ihtimalini değerlendiren Rasmussen, "Saldırıya uğrayan bir ülkenin kendini koruması tamamen savaş hukuku kapsamındadır." dedi.

F-16 sağlanmasının Ukrayna'nın, Rusya'ya "keyfi saldırılar" düzenlemesi için "tam yetki" verildiği anlamına gelmediğini belirten Bakan Rasmussen, bu uçakların Ukrayna'nın "Rusya toprakları içindeki askeri tesislere saldırarak Rus ordusunu zayıflatma fırsatlarını değerlendirmek için verildiğini" vurguladı.

Hollanda ve Danimarka öncülüğündeki ülkeler, Mayıs 2023'te, Ukrayna'ya F-16 sağlanması ve Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitilmesini kabul etmişti.

Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin 4 kanun teklifi kabul edildi
Ankara'da kamyonetin çarptığı 11 araçta hasar meydana geldi
Düzce'de bir çocuğun kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması kamerada
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin mutlaka kültürde, sanatta, edebiyatta öncü olması lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi

Benzer haberler

Danimarka, Ukrayna'nın Rusya topraklarında F-16 kullanmasını destekliyor

Danimarka, Ukrayna'nın Rusya topraklarında F-16 kullanmasını destekliyor

Aşırı sağcı lider Le Pen, Macron'u, Fransa'yı Rusya ile savaşa sürüklemekle suçladı

Rusya'da şirket ve yüksek gelirlilere yönelik vergi yükümlülükleri artırıldı

Stoltenberg, NATO'nun savunma kapasitesini artırmak için yatırımları artırma çağrısı yaptı

Stoltenberg, NATO'nun savunma kapasitesini artırmak için yatırımları artırma çağrısı yaptı
AB, Rusya ve Belarus tahılına önleyici vergi getiriyor

AB, Rusya ve Belarus tahılına önleyici vergi getiriyor
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya mali yardımı 85 milyar doları geçti

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya mali yardımı 85 milyar doları geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet