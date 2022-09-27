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Dünya

Danimarka: Kuzey Akım gaz sızıntıları kasıtlı eylemlerden kaynaklandı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarının, kasıtlı bir eylemden kaynaklandığını söyledi.

Atila Altuntaş   | 27.09.2022
Danimarka: Kuzey Akım gaz sızıntıları kasıtlı eylemlerden kaynaklandı

STOCKHOLM

Frederiksen, düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin bunun kasıtlı bir eylem olduğunu belirttiğini ve gaz sızıntılarının kaza sonucu meydana gelmediğine inandıklarını aktardı.

Olayı ciddiye aldıklarını vurgulayan Frederiksen, Danimarka'ya yönelik herhangi bir askeri tehdidin olmadığını ifade etti.

Enerji Bakanı Dan Jorgensen de gaz sızıntıların kaza nedeniyle olmadığını, patlamalar sonucu meydana geldiğini aktardı.

İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson da bölgede meydana gelen ilk patlamanın üç ayrı sızıntıya neden olduğunu söyledi.

Andersson, "Muhtemelen bu kasıtlı bir sabotaj. Hükümet olarak durumu çok ciddiye alıyor ve ortaklarımızla birlikte bilgi toplamaya devam ediyoruz." dedi.

İsveç Denizcilik İdaresi, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1ve 2 boru hattında üç sızıntı olduğunu bildirerek gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2, dün, Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiğini doğrulamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtmiş, "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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