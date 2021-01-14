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Dünya, Koronavirüs

Danimarka, Kovid-19’un daha hızlı yayılan türü B117 nedeniyle ülkedeki tedbirlerin süresini uzattı

Danimarka, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü B117 nedeniyle 16 Aralık'ta getirilen önlemlerin süresini 7 Şubat’a kadar uzattı.

Davut Çolak   | 14.01.2021
Danimarka, Kovid-19’un daha hızlı yayılan türü B117 nedeniyle ülkedeki tedbirlerin süresini uzattı

Kopenhag


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere’nin ardından Danimarka’da da görülen Kovid-19’un yeni türü B117’nin bulaşma hızının bu şekilde devam etmesi durumunda, vaka sayısının kış boyunca endişe verecek boyuta ulaşacağını söyledi.

PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) diye adlandırılan Kovid-19 testlerinin ardından ortaya çıkan vakaların yüzde 3,6’sında B117’ye rastlandığına işaret eden Heunicke, vakalarda salgının kaynağını araştırmak için 600 kişi daha istihdam edeceklerini aktardı.

Ev dışında çalışan kişilere ve farklı kişilerle teması olanlara çağrıda bulunan Heunicke, haftada en az bir defa test yaptırılmasını istedi.

Toplantıda bilgi veren Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Henrik Ullum da Kovid-19’un yayılma hızının 0,9 olduğunu, B117’nin yayılma hızının ise 1,2 olduğuna işaret ederek, B117 taşıyan her 10 kişinin, virüsü 12 kişiye bulaştırdığını kaydetti.

Ülkede önlemler nedeniyle kapalı olan işyerleri için verilecek ekonomik desteklerin süresinin de 7 Şubat’a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Kısıtlamalar

Danimarka’da 16 Aralık’ta alınan kararla gıda ve ilaç malzemesi satan mağazalar hariç, tüm dükkanlar geçici olarak 4 Ocak’a kadar kapatılmıştı. Alınan kararla birlikte, kamu çalışanları evlerine gönderilmiş, eğitim kurumları da uzaktan eğitime geçmişti. 29 Aralık’ta ise bu kararın 17 Ocak’a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

5 Ocak’ta alınan kararda ise en fazla 10 kişi olan bir araya gelme kuralı 5 kişiye düşürülmüş, 1 metre olan sosyal mesafe uygulaması ise 2 metreye çıkarılmış, ülkede risk seviyesi 4’ten 5’e yükseltilmişti.

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