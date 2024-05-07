Dolar
32.26
Euro
34.72
Altın
2,319.45
ETH/USDT
3,066.00
BTC/USDT
63,623.00
BIST 100
10,267.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile Ankara’da "Yeni Uzay Görevi ve Bilim Misyonu" konulu basın toplantısı düzenliyor. Haydarpaşa açıklarında yük gemisi karaya oturdu, boğaz trafiği askıya alındı.
logo
Gündem

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli "şok" uygulamada yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan bir kişinin de aralarında bulunduğu 14 zanlı yakalandı.

Cebrail Caymaz  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli "şok" uygulamada yakalandı

Şanlıurfa

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte huzur, güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, suç, suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik "şok" uygulama gerçekleştirildi.

Denetimlerde, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan bir kişinin de aralarında yer aldığı toplam 14 zanlı gözaltına alındı, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik kurallarını ihlalden 45 araca idari para cezası uygulandı, 5 araç ise trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
19 Mayıs için "temsilci genç" başvuru sonuçları açıklandı
Mahzen-38 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı
Danıştay 156 yaşında
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli "şok" uygulamada yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli "şok" uygulamada yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli "şok" uygulamada yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfalı engelli basketbolcu, kariyerinin 3. yılında milli takım aday kadrosuna çağrıldı

Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi

Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
Terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda 13 şüpheli yakalandı
Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili oldu

Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet