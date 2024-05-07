Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.00/16.15/17.30/18.15/19.00)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı için gittiği Meksika'da, Atatürk Anıtı ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek; toplantı kapsamında ikili temaslarda bulunacak.
(Meksiko)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
(TBMM/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Girişim 23 Etkinliği'ne ve Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'ne katılacak, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/09.30/10.00/11.50)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜBİTAK ile İŞKUR arasında imzalanacak İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/14.30)
3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnaudija Camisi'nin açılışına katılacak.
(Bosna Hersek)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak.
(Ankara/10.30)
5- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/13.30/10.45/12.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile "Türk uzay bilim misyonu yörünge altı uçuş görevi" konulu basın toplantısı düzenleyecek, Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni ile Hacettepe Teknokent Taleworlds Binası Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00/14.30/16.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi ve bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Hamas'ın, Katar ve Mısır tarafından iletilen "İsrail'le ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından tarafların tepkileri ve uluslararası alandaki yankıları izleniyor.
(Kudüs)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
(İstanbul/20.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.