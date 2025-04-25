Dolar
38.42
Euro
43.78
Altın
3,282.89
ETH/USDT
1,807.30
BTC/USDT
95,148.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Danimarka, İsrail'in Gazze'ye yardım akışını açmasına yönelik çağrıyı desteklediğini belirtti

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlıklarından İsrail'e "Gazze'ye insani yardım akışını sağlama" çağrısı yapılan ortak açıklamayı desteklediğini bildirdi.

Şilan Turp  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Danimarka, İsrail'in Gazze'ye yardım akışını açmasına yönelik çağrıyı desteklediğini belirtti

Ankara

Danimarka Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Rasmussen'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım akışını engellemesinin "uluslararası hukuka aykırı olduğu" vurgulanan paylaşımda, "Danimarka, İsrail'e Gazze'ye yönelik 50 günü aşkın süredir devam eden ablukaya derhal son vermesi çağrısında bulunan Fransa, Almanya ve İngiltere'nin açıklamasını desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, İsrail'in "Gazze'ye güvenli ve engelsiz insani yardım girişini kolaylaştırmak ve sivilleri korumakla yükümlü olduğu" belirtildi.

İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlığından 23 Nisan'da yapılan ortak açıklamada, "Bir milyon çocuk da dahil Filistinli siviller açlık, salgın hastalık ve ölümle karşı karşıya. Bu, sona ermeli. İsrail'i acilen hızlı ve engelsiz şekilde, tüm sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gazze'ye insani yardım akışını sağlamaya çağırıyoruz." denilmişti.

Tüm tarafların ateşkes şartlarına geri dönmeye çağrıldığı açıklamada, esirlerin salıverilmesi ve kalıcı barış için tek yol olarak gösterilen iki devletli çözüm için çalışmaların sürmesinin önemi vurgulanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta bir aracın çarpmasıyla şehit olan polis memuru Uşak'ta son yolcuğuna uğurlandı
Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü
"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması 28 Nisan'a ertelendi
Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahlak bizim peşinden gideceğimiz en önemli davranış

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye 7 Nisan'da düzenlediği saldırıda yaralanan bir gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze'ye 7 Nisan'da düzenlediği saldırıda yaralanan bir gazeteci yaşamını yitirdi

Danimarka, İsrail'in Gazze'ye yardım akışını açmasına yönelik çağrıyı desteklediğini belirtti

Dünya Gıda Programı: Gazze'de gıda stoklarımız tamamen tükendi

İsrail ordusu şafak vakti Gazze'de çadırlarını hedef aldığı 5 kişilik aileyi yok etti

İsrail ordusu şafak vakti Gazze'de çadırlarını hedef aldığı 5 kişilik aileyi yok etti
AP milletvekili Botenga, Gazze'ye yardımların girebilmesi için AB'yi İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı

AP milletvekili Botenga, Gazze'ye yardımların girebilmesi için AB'yi İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı
Avusturya'da siyonizm karşıtı Museviler, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için kongre düzenleyecek

Avusturya'da siyonizm karşıtı Museviler, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için kongre düzenleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet