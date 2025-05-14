Dolar
38.74
Euro
43.48
Altın
3,185.56
ETH/USDT
2,583.00
BTC/USDT
103,343.00
BIST 100
9,714.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Danimarka, 40 yıllık yasağın ardından nükleer enerji kullanmayı değerlendiriyor

Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Lars Aagaard, hükümetin 40 yıllık yasağın ardından nükleer enerjinin kullanılmasına ilişkin incelemeler başlattığını bildirdi.

Emirhan Demir  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Danimarka, 40 yıllık yasağın ardından nükleer enerji kullanmayı değerlendiriyor

Ankara

Aagaard, Politiken haber kuruluşuna verdiği demeçte, Danimarka'nın enerji planlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin, nükleer enerji teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip ettiğini aktaran Aagaard, güneş ve rüzgar enerjisinin yanında yeni nükleer enerji teknolojilerini kullanmanın olası getirilerine ve risklerine yönelik kapsamlı analizlerin başlatıldığını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aagaard, bu analizlerin başlatılmasının şu an için Danimarka'da 1985'ten bu yana yürürlükte olan nükleer enerji yasağının kaldırılacağı anlamına gelmediğini, yeni teknolojilerin ülkenin enerji sistemine entegre edilip edilemeyeceğinin anlaşılmasına yönelik olduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerjinin ikinci plana atılmayacağını ifade eden Aagaard, Danimarka'nın uzun yıllardır benimsediği enerji politikasını sürdüreceğini kaydetti.

Aagaard, nükleer enerjinin kullanılması durumunda ülkenin yeni güvenlik tehlikeleriyle karşılaşabileceği ihtimaline dikkati çekerek, "Peki yakıt nereden gelecek? Günümüzde Rusya, önde gelen nükleer enerji yakıtı dağıtıcıları arasında." ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu adımı atmadan önce güvenlik ve hazırlık faktörlerini incelemesi ve yasal düzenlemelerle ilgilenmesi gerektiğini belirten Aagaard, analizlerin yaklaşık bir yıl süreceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı
Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 13 kişi yaralandı
Muş'ta evlatlarına kavuşmak için eylem yapan aileler "Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun
Türkiye, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda barışın tesisine öncelik verecek
YTB Başkanı Eren, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü ziyaret etti

Benzer haberler

Danimarka, 40 yıllık yasağın ardından nükleer enerji kullanmayı değerlendiriyor

Danimarka, 40 yıllık yasağın ardından nükleer enerji kullanmayı değerlendiriyor

Danimarka Başbakanı Frederiksen: Bir müttefike karşı casusluk yapamazsınız

Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi kullanıma açıldı

Türkiye: Nükleer silahlardan arındırılmış dünya hedefini ve barışçıl nükleer enerji kullanımını destekliyoruz

Türkiye: Nükleer silahlardan arındırılmış dünya hedefini ve barışçıl nükleer enerji kullanımını destekliyoruz
İspanyol uzman, elektrik kesintilerinin sebebini "nükleer enerjiyi ihmal" ve "siber saldırı" olarak görüyor

İspanyol uzman, elektrik kesintilerinin sebebini "nükleer enerjiyi ihmal" ve "siber saldırı" olarak görüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet