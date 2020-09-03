Euro
8.84
Dolar
7.45
BIST 100
1,076.34
Altın
1,930.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki son durum ile bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 03.09.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İbrahim Kalın ve Robert C. O'Brien arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz’deki son durum ile bölgesel meseleler değerlendirildi. 

Görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de gerilimden yana olmadığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi adil bir paylaşım modelinin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran ve uluslararası hukuku yok sayan tek taraflı ve maksimalist taleplerinin kabul edilemez olduğu, siyasi çözüme zemin hazırlamak için bu tür yaklaşımlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlığı vurgulanan görüşmede, Akdeniz’in bir barış denizi olması için her türlü çabanın gösterileceği dile getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 Kovid-19 vakası tespit edildi
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19 vakaları binin üstünde seyrediyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor

Kalın- Jeffrey görüşmesinde İdlib'de çatışmasızlık ortamının muhafazası yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi

Ukrayna'dan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a devlet nişanı

Ukrayna'dan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a devlet nişanı