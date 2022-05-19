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Dünya

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı New York'ta 'Türk Günü Yürüyüşü' düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 21 Mayıs'ta ABD'nin New York şehrinde 39. Türk Günü Yürüyüşü düzenlenecek.

Mümin Altaş   | 19.05.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı New York'ta 'Türk Günü Yürüyüşü' düzenleyecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'de Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmelerine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen ve daha sonraki yıllarda geleneksel hale gelen Türk Günü Yürüyüşü'nün bu yılki teması "Ay Yıldızla Yüzüncü Yıla" olarak belirlendi.

Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğinin sağlanması açısından önem taşıyan Türk Günü Yürüyüşü, 21 Mayıs'ta Manhattan'ın ünlü Madison Caddesi'nden başlayacak.

Yürüyüş sonrasında İletişim Başkanlığının desteğiyle kurulacak konser alanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca mehter gösterisi, Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Selçuk Üniversitesi tarafından halk oyunları gösterisi ile İzmir Dans Sanat Halk Dansları gösterisi yapılacak ve çeşitli konserler verilecek.

Etkinlikler kapsamında aynı gün Türkevi'nde Türk Günü Çocuk Şenliği de gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığınca 20 Mayıs'ta yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla Türkevi'nde "Türkiye-ABD İlişkilerinin Tarihi ve Geleceği" konulu iki panel düzenlenecek. Panelde, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tarihi, siyasi ve ekonomik yönleriyle ele alınacak.

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