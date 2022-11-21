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Dünya

Cumhurbaşkanının seçilemediği Lübnan'da, ordudan "barış ve istikrarı koruyacağız" açıklaması

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, cumhurbaşkanının seçilememesi nedeniyle yönetim boşluğunun yaşandığı ülkede barışı ve istikrarı koruyacaklarını yineledi.

İdiris Okuduci   | 21.11.2022
Cumhurbaşkanının seçilemediği Lübnan'da, ordudan "barış ve istikrarı koruyacağız" açıklaması

Beyrut

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Lübnan'ın 22 Kasım 1943'te Fransa'nın manda yönetiminden kurtularak bağımsızlığına kavuşmasının 79. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan açıklamasında Avn, 31 Ekim'de görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni bir ismin seçilememesi ve dolayısıyla hükümetin de kurulamaması nedeniyle oluşan yönetim boşluğana atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı seçilememesinden kaynaklı boşluk ve siyasi çekişmenin yüksek olduğu bir sürece girilen ülkede en önemli önceliklerinin güvenlik ve istikrarın korunması olduğunu belirten Avn, "Ne amaçla olursa olsun, barışın zarar görmesine ve durumun istikrarsızlaşmasına izin vermeyeceğiz. Görevimiz, Lübnan'ın, halkın ve toprağın korunmasıdır." ifadelerini kullandı.

Lübnan, yeni cumhurbaşkanını seçemiyor

Lübnan'da 6 yıl cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Mişel Avn'ın görev süresi 31 Ekim'de sona ermişti.

Mecliste son olarak 14. cumhurbaşkanını seçmek için 17 Kasım'da düzenlenen 6'ncı oturumda da hiçbir aday yeterli oyu alamamış, Meclis Başkanı Nebih Berri, 7'nci oturumun 24 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı adaylarında "Hristiyan olma" şartının arandığı ülkede, siyasi partiler arasında uzlaşıya varılamaması nedeniyle yeni cumhurbaşkanı seçilemiyor.

Avn'la beraber Lübnan'ın Fransızlardan bağımsızlığını kazandığı 1943'ten bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğu 4. defa boş kalıyor.

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