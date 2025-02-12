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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği Pakistan'da caddelere Türk bayrakları asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyarette bulunacağı Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki caddeler Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatıldı.

Mikail Bıyıklı  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği Pakistan'da caddelere Türk bayrakları asıldı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İslamabad

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde İslamabad'a ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın ziyareti öncesinde kentin caddeleri, Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca yol kenarlarına ziyaretle ilgili afişler asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in fotoğraflarının yer aldığı afişlerde, "Pakistan-Türkiye dostluğu güçlenerek artıyor" yazıldığı görüldü.

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