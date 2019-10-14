Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize 700'ü aşkın havan topu atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz, 200'e yakın yaralımız var." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması'na katılıyor.
"Müttefiklerimizin türlü ayak oyunlarına şahit olduk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık. Müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü ayak oyunlarına şahit olduk." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin terörün acısını en iyi bilen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"DEAŞ'tan FETÖ'süne, PKK'sından El Kaide'sine kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerine on binlerce vatandaşını kurban vermiş bir ülkeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadığını söyledi.
Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranların tekrar Suriye'yi buraya dahil etmeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye'yi Arap Ligi'ne alma adımını atıyorlar. Bu ne menem iştir?"
"Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi"
Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye NATO'nun üyesi mi, üyesi. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını NATO'nun üyesi mi, üyesi. Peki ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi?"
Erdoğan, sözleri şöyle sürdürdü:
"Terör örgütlerine ve onların yularını elinde tutan şer odaklarına rağmen, terörü kaynağında yok etme irademizi asla sekteye uğratmadık."
"Milletimiz yekvücut halinde"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye tarafından Türkiye'ye 700'ü aşkın havan topunun atıldığını belirterek, "18 şehidimiz, 200'e yakın yaralımız var." diye konuştu.
"Ülkemizde sadece terör örgütünün bir sözde siyasi organizması var" diyen Erdoğan, "Onun haricinde şu anda milletimiz yekvücut halinde." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bunlar hala 'PKK değil' gibi ifadeler kullanıyorlar. Ya siz bizi ne zannediyorsunuz? Bütün gerçekleri biz istihbarat örgütlerimizle her şeyiyle tepeden tırnağa gayet iyi biliyoruz. Ama siz inadına bunu yapıyorsunuz. Niye güçlenen bir Türkiye karşısında böyle bir adım atıyorsunuz? İşte onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz, ne derseniz deyin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.