Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'da üç Afrika ülkesinin liderleriyle bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Lome
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi. Çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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