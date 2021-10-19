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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'da üç Afrika ülkesinin liderleriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Enes Kaplan   | 19.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'da üç Afrika ülkesinin liderleriyle bir araya geldi

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