Dolar
9.60
Euro
11.18
Altın
1,792.39
ETH/USDT
4,049.20
BTC/USDT
60,508.00
BIST 100
1,479.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Osmaniye’de partisinin 6. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda üçüncü kez Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son bir yıl içinde üçüncü kez Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Mehmet Tosun   | 24.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda üçüncü kez Azerbaycan'a gidiyor

Ankara

Edinilen bilgiye göre, 26 Ekim Salı günübirlik gerçekleşecek ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ topraklarında inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek, Erdoğan törende konuşma yapacak.

Erdoğan, daha önce 9 Aralık 2020 ve 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından 9 Aralık 2020'deki ziyaretinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla 10 Aralık'ta düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Erdoğan buradaki konuşmasında, "Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah'ın izniyle zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir." vurgusu yaptı.

Sembol şehir Şuşa'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a ikinci ziyaretini ise 15 Haziran 2021'de gerçekleştirdi.

Aliyev tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret etti.

Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Ermenistan işgalinden kurtarılmış Şuşa'yı ziyaret etmesi, Azerbaycan'ın bağımsızlığına, sınır ve toprak bütünlüğüne verilen güçlü desteğin de göstergesi oldu.

Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Beyannamesini imzaladı.

Beyannamede askeri, savunma sanayisi teknolojileri, enerji, taşımacılık, ekonomik ve insani ilişkilere kadar pek çok alanda iki kardeş devlet arasındaki ilişkilerin geleceğine yönelik yol haritası yer aldı.

Uluslararası camiaya mesajlar verdi

Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği de vurgulanan beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Ziyaretinde, Azerbaycan Meclis binasında bir konuşma da yapan Erdoğan, "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil, Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır." dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitabının ardından Türk ve Azerbaycan şehitliğine geçen Erdoğan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı
Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 56'ya yükseldi
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 735 bin 378’e çıktı
Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda üçüncü kez Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda üçüncü kez Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize muhakkak ulaşacağız

Mehmetçik, Karabağ'daki mayınlı arazilerin temizliği için Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor

Mehmetçik, Karabağ'daki mayınlı arazilerin temizliği için Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı