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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da istikrarın sağlanması çabalarına Tunus'un da katkıları olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım." dedi.

Enes Canlı   | 25.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da istikrarın sağlanması çabalarına Tunus'un da katkıları olacak Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Tunus

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi. Toplantıda, Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor." ifadelerini kullanarak, "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk." dedi.

Libya'ya asker gönderilmesi konusu

Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili Erdoğan, "Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

Libya ile mutabakat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile mutabakat konusunda da "TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz. " diyerek, "Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir." şeklinde konuştu. 

"Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim"

Erdoğan, "Uluslararası karşılığı olan Serrac'la beraber adım atıyoruz, Hafter'in böyle bir vasfı yok. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?" ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de konuşmasında, mevkidaşı Erdoğan ile "Tunus zeytinyağı ve hurması"nın bulunduğu öğle yemeğinde sağlık, tarım ve diğer tüm sektörlerde iş birliğinin yanı sıra ekonomik, toplumsal ve siyasi meseleleri ele aldıklarını belirtti.

Said, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Libya meselesini tüm yönleriyle masaya yatırdık. Ancak, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı, iki ülke arasındaki sınırları belirliyor. Bu iki ülke arasındaki bir mesele. Tunus'u kapsamıyor. Bazı ülkelerin bu konuya ilişkin çekinceleri olabilir. Ancak dediğim gibi bu bizim Türkiye veya Libya ile meselemiz değil." 

Said, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Tunus'ta inşa etmeyi planladığı hastane projesini değerlendirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Said, "Türkiye ile iş birliğinin tüm alanlarda daha verimli ve geniş ufuklar taşıdığını" belirtti.

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