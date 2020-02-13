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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü.

Enes Kaplan   | 13.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi bir araya geldi Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.

Başbakanlık binasındaki resmi karşılama töreninde, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını denetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmran Han daha sonra heyetlerini birbirlerine tanıttı.

Erdoğan ile Alvi bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.

Erdoğan, görüşmenin ardından Alvi tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanlığında basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, mevkidaşı Alvi'ye ise eşi Samina Alvi eşlik etti.

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