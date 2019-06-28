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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

Enes Kaplan   | 28.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

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