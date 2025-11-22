Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31'i önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen “Dirençli Bir Dünya-G20’nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri” oturumunda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi mevcudun 4 katına çıkarmayı öngörüyoruz. Bu yıl yenilenebilir enerji payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de ateşkes tüm dünyanın huzuru için önemli. BM verilerine göre İsrail'in yol açtığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürdü. Sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız." ifadelerini kullandı.