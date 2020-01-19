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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 19.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya geldi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen Zirve için bulunduğu Berlin'de resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Tebbun ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı The Ritz-Carlton Hotel'deki görüşme basına kapalı yapıldı.

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