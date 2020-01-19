Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen Zirve için bulunduğu Berlin'de resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Tebbun ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı The Ritz-Carlton Hotel'deki görüşme basına kapalı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.