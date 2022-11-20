Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin yanı sıra konuk devlet ve hükümet başkanları ile izledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Al-Bayt Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi
- 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni yapıldı
- 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı
Törende, Katar Emiri Al Sani bir konuşma yaptı.
Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçını seyreden Erdoğan, bu sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir süre sohbet etti.
Öte yandan açılış töreni öncesi verilen resepsiyona katılan Erdoğan'ın sohbet ettiği liderler arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.