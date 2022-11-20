Dolar
18.62
Euro
19.22
Altın
1,750.47
ETH/USDT
1,174.20
BTC/USDT
16,564.00
BIST 100
4,526.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin yanı sıra konuk devlet ve hükümet başkanları ile izledi.

Ahmet Sertan Usul   | 20.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı Fotoğraf: Murat Kula - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Al-Bayt Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı.

Törende, Katar Emiri Al Sani bir konuşma yaptı.

Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçını seyreden Erdoğan, bu sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir süre sohbet etti.

Öte yandan açılış töreni öncesi verilen resepsiyona katılan Erdoğan'ın sohbet ettiği liderler arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat'ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi
MSB, Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı
Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı
Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
Terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan'dan harekata destek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni yapıldı

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi
İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi gerçekleşti

İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet