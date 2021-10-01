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Dünya

Cumbre Vieja‌ Yanardağı'ndan çıkan küller La Palma Adası'nı kapladı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller Ada'nın büyük bölümüne yayıldı.

Şenhan Bolelli   | 01.10.2021
Cumbre Vieja‌ Yanardağı'ndan çıkan küller La Palma Adası'nı kapladı Fotoğraf: Şenhan Bolelli / AA

La Palma

Yanardağın en fazla etkilediği yerlerden Los Llanos de Ariadne ilçesi sakinleri ev ve iş yerlerinin önü tamamen külle kaplanmış şekilde uyandı.

Esnaf dükkanları önündeki külleri temizlerken, halk ise yağmaya devam eden küllere karşı şemsiye kullanarak sokağa çıktı.

AA muhabirine konuşan İspanyol esnaf Gregorio Paz, "Kötü, çok kötü, zaten yeteri kadar sorunumuz vardı üstüne bir de bu küller çıktı." dedi.

Yanardağın aktif olmasından bu yana ikinci kez kül yağmuru olduğunu kaydeden Paz, "İzindeydim, bugün işe başladım. Hemen elime süpürgeyi almak zorunda kaldım. Durmadan temizlik yapmam lazım yoksa herkes külleri dükkanın içine taşıyacak. Ayrıca kanalizasyonları tıkamaması için de yapabildiğimiz kadar temizlemeliyiz. Çünkü bu küller çimento gibi kısa sürede sertleşiyor boruları tıkayabilir." diye konuştu.

La Palma'da 50 yıl sonra aktif olan ilk yanardağ olan Cumbre Vieja'nın mağdurlarından olduğunu ancak evini kaybetmediği için kendisini şanlı hissettiğini anlatan Paz, şöyle devam etti:

"Bana kişisel olarak, evlerini kaybedenler kadar büyük etkisi olmadı. Ben de evlerinden tahliye edilenlerdenim. Ben annemde kalıyorum, oğlum teyzesinde, eşim kız kardeşinde. Hepimiz bir yerdeyiz. Görkemli dağın ne yapacağını bekliyoruz."

La Palma doğumlu olan Paz, "Yatağa yattığımda sabah kalktığımda bu kabusun bitmesini umuyorum ama bana öyle geliyor ki daha çok uzun sürecek." diyerek, her şeye rağmen umutlarını koruduklarını ifade etti.

Lavlar 870'i tamamen kül olan 1000'den fazla eve zarar verdi

Diğer yandan Avrupa Uzay Ajansının yer gözlem sistemi Copernicusha'nın güncellediği verilere göre, 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağdan çıkan lavların şimdiye kadar 709 hektarlık alanı kapladığı, 870'i tamamen kül olan 1000'den fazla eve de zarar verdiği belirtildi.

Bölgedeki bazı tarım alanlarını ve seraları da yakıp geçen lavların 30,2 kilometrelik yolu da ortadan kaldırdığı kaydedildi.

La Palma'da son iki gündür gaz yayılımının arttığına dikkat çekilirken, Ulusal Güvenlik Departmanı, yükselen kükürt dioksit emisyonlarının sağlık için tehlike oluşturmadığını duyurdu.

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