Dolar
43.87
Euro
51.81
Altın
5,187.08
ETH/USDT
1,889.60
BTC/USDT
64,980.00
BIST 100
13,919.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya, Epstein belgeleri

CNN araştırmasına göre, Epstein soruşturmasına ilişkin dosyalarda onlarca FBI kaydı eksik

ABD Adalet Bakanlığının (DOJ), Jeffrey Epstein davasına ilişkin yayımladığı belgelerde, onlarca ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tanık ifadesinin eksik olduğu iddia edildi.

Şilan Turp  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
CNN araştırmasına göre, Epstein soruşturmasına ilişkin dosyalarda onlarca FBI kaydı eksik

Ankara

CNN'in Adalet Bakanlığı verileri ve mahkeme kayıtları üzerinde yürüttüğü incelemeye dayandırdığı habere göre, Epstein'ın eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in avukatlarına sunulan kanıt listesinde yaklaşık 325 tanık mülakatı yer alırken, bu kayıtların 90'dan fazlasının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan arşivde bulunmadığı tespit edildi.

Haberde, dosyaların ilk kez yayımlanmaya başlamasından bu yana bazı belgelerin internet sitesinden kaldırılıp daha sonra tekrar eklendiği belirtildi.

Epstein mağdurlarından bazılarının kendi FBI ifadelerini içeren belgelere Bakanlığın sitesinde ulaşamadıklarını söylediği aktarılan haberde, Maxwell'e ait kanıt dökümlerinde yer alan bazı belgelerin seri numaraları olmadan veya karartılmış şekilde dosyaların başka bölümlerinde bulunabileceği ihtimaline de işaret edildi.

Belgelerde, Trump'ı suçlayan mağdurun ifadeleri eksik

Haberde, eksik olduğu belirtilen kayıtlar arasında, Epstein'in kendisini çocuk yaşta istismar ettiğini söyleyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan bir mağdura ait FBI ifadelerinin de bulunduğu ileri sürüldü.

Maxwell'e ait dökümlerde, Trump'ı suçlayan kadının 2019'da FBI ihbar hattını arayarak Epstein'in mağduru olduğunu bildirdiği, daha sonra avukatının ofisinde ifade verdiği bilgileri yer alırken, söz konusu belgelere Bakanlık tarafından yayımlanan dosyalar arasında rastlanmadığı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Robert Garcia, CNN'e yaptığı açıklamada, eksik olduğu ileri sürülen belgelere işaret ederek, Trump yönetiminin Epstein dosyalarının yayımlanmasını zorunlu kılan yasaya uyup uymadığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Bakanlık iddiaları reddetti

Öte yandan, bir Adalet Bakanlığı sözcüsü, Epstein dosyalarındaki bazı belgelerin silindiği iddialarını reddederek, "Hiçbir belge silinmedi, kapsam dahilindeki tüm belgeler yayımlandı." dedi.

Sözcü, yayımlanmayan belgelerin "kopya, gizli nitelikte ya da devam eden federal soruşturmanın parçası" olduğunu savundu.

Buna karşın uzmanlar, mülakat raporlarının bir soruşturmanın "en temel yapı taşı" olduğunu belirterek, bu belgelerin eksikliğinin Epstein ağının tam olarak aydınlatılmasını engellediği görüşünü paylaştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 18'inci duruşması başladı
Yağışlar Trakya'daki barajların doluluk oranlarını arttırdı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak etkili oldu
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisindeki düşüş devam ediyor
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

CNN araştırmasına göre, Epstein soruşturmasına ilişkin dosyalarda onlarca FBI kaydı eksik

CNN araştırmasına göre, Epstein soruşturmasına ilişkin dosyalarda onlarca FBI kaydı eksik

Epstein'in ABD genelindeki gizli depolarda belgeler sakladığı ortaya çıktı

CBS News: Trump, İran'a yönelik askeri seçeneklerin sınırlı olmasından rahatsız

Küresel piyasalar tarifelerde artan belirsizliklerle karışık seyrediyor

Küresel piyasalar tarifelerde artan belirsizliklerle karışık seyrediyor
ABD Başkanı Trump'tan ticaret ortaklarına tarife tehdidi

ABD Başkanı Trump'tan ticaret ortaklarına tarife tehdidi
Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kendisine daha fazla güç verdiğini savundu

Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kendisine daha fazla güç verdiğini savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet