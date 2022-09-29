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Dünya

Citroen, Paris'te elektrikli konsept otomobili Oli'yi tanıttı

Fransa merkezli araç üreticisi Citroen, elektrikli konsept otomobilini başkent Paris'te tanıttı.

Esra Taşkın, Alaattin Doğru   | 29.09.2022
Citroen, Paris'te elektrikli konsept otomobili Oli'yi tanıttı

Paris

Paris’teki La Caserne sürdürebilir moda merkezinde düzenlenen "Station C - The Positive Mobility Hub" etkinliğinde Citroen'in elektrikli konsept otomobili Oli rengi, yeni logosu ve dizaynıyla dikkati çekti.

Citroen CEO'su Vincent Cobee, AA muhabirine, Oli'nin Citroen markasının gelecek yıllardaki imajını yansıtan konsept olması nedeniyle önemli olduğunu söyledi.

Cobee, geri dönüşüm malzemelerinin kullanılması, hafif olması ve kullanım ömrü bittiğinde geri dönüşüme dahil olması açısından Oli'nin önemine işaret etti.​​​​​​​

Türkiye’nin Citroen için son 3 yılda en hızlı büyüyen pazarlardan biri olduğunu ifade eden Cobee, Kovid-19 salgını gibi zor bir sürece rağmen markanın Türkiye'deki genç ve dinamik ekibinin pazar payı ve müşteri memnuniyeti konusunda etkileyici sonuçlar elde ettiğinin altını çizdi.

Cobee, Türkiye pazarına yakın zamanda yüzde 100 elektrikli araçlar sürecekleri bilgisini paylaştı.



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