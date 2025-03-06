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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Çin'in Avrupa Özel Temsilcisi Lu: ABD ve Rusya, Ukrayna'daki barışa tek başlarına karar vermemeli

Çin'in Avrupa İşleri Özel Temsilcisi Lu Şayı, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'da Avrupa'yı dışlayan bir barışı dayatmaması gerektiğini belirtti.

Emre Aytekin  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Çin'in Avrupa Özel Temsilcisi Lu: ABD ve Rusya, Ukrayna'daki barışa tek başlarına karar vermemeli

Pekin

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Büyükelçi Lu, Çin Ulusal Halk Danışma Konferansının (ÇUHDK) Pekin'deki genel kurul toplantısı kapsamında düzenlenen büyükelçiler paneline katıldı.

Ukrayna konusunda farklı barış önerilerinin eşit olarak tartışılması, bir azınlık tarafından dikte edilmemesi gerektiğini ifade eden Lu, "ABD ve Rusya Ukrayna'daki barışa tek başlarına karar vermemeli. Özellikle de diplomatik manevralarla köşeye itildiklerini düşünen Avrupa ülkeleri bu konudaki endişelerini dile getiriyorken." dedi.

Lu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya karşı "küstah" ve "despotça" bir politika uyguladığı değerlendirmesinde bulunarak, "Müttefiklerine bu şekilde davranması, açıkçası, Avrupa perspektifinden çok ürkütücü bir durum." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın Washington yönetiminin yaklaşımına bakarak son yıllarda Çin ile ilişkilerinin neden kötüye gittiğini düşünmesi gerektiğini kaydeden Lu, şu şekilde konuştu:

"Avrupalı dostlarımız Trump yönetiminin politikaları ile Çin hükümetinin politikalarını kıyaslarsa Çin'in diplomatik yaklaşımının barışa, dostluğa, iyi niyete ve kazan-kazan işbirliğine dayalı olduğunu görecektir."

"Hala Çin'in Rusya'ya yakın durduğunu düşünen var mı"

Lu, Ukrayna'daki savaşın başlangıcından itibaren Avrupalıların Çin'i Rusya'ya yakın durmakla ve destek vermekle suçladığını hatırlatarak, "Hala Çin'in Rusya'ya yakın durduğunu düşünen var mı? Eğer öyle düşünüyorlarsa ABD'yi de suçlamaları gerek. ABD yalnızca Rusya'ya yakın durmuyor, aynı zamanda onu destekliyor." yorumunu yaptı.

Transatlantik ilişkilerinin mevcut durumunun Çin'e Avrupa ile ilişkilerini geliştirme fırsatı sağladığı görüşüne karşı çıkan Lu, şunları kaydetti:

"Çin'in dış ilişkileri ABD'nin müttefiklerini ondan uzaklaştırmaya odaklanmıyor. Biz paylaşılan çıkarlara dayalı gerçek ortaklıklar kurmak istiyoruz. ABD'nin Avrupa'ya karşı politikaları ne olursa olsun, Çin Avrupa ülkelerine karşı barış, dostluk ve kazan-kazan işbirliğine dayalı yaklaşımını ve olumlu duruşunu sürdürecek."

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